ＮＨＫドラマ「コンビニ兄弟テンダネス門司港こがね村店」（火曜、後１０・００）第３回が１２日、放送された。門司港にあるコンビニを舞台に繰り広げられる、ハートフルでコミカル、ほろりとくる物語。フェロモンを泉のごとく垂れ流し、完璧な笑顔と愛にあふれた接客で老若男女をとりこにしている店長・志波三彦（ミツ）と、その兄で、髪ボサボサ無精ヒゲ、困った人をほっておけない志波二彦（ツギ）を中島が一人二役でじて