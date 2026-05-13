【ロンドン＝市川大輔】国際エネルギー機関（ＩＥＡ）が１３日に発表した石油市場リポートで、４月の世界の石油供給量は米国とイスラエルによるイラン攻撃の影響を受ける前の２月に比べ、日量１２８０万バレル（１２％）減少したことがわかった。石油関連施設の被害やホルムズ海峡の事実上の封鎖を受け、中東産油国の生産量の落ち込みが目立った。４月の世界の石油供給量は日量９５１０万バレルで、３月比で日量１８０万バレル