お笑いコンビ「極楽とんぼ」山本圭壱（58）が13日、自身のインスタグラムを更新。妻で元AKB48でタレントの西野未姫（27）が8日に第2子男児を出産したことを報告した。「第二子誕生よーーー！みなさん」と書き始めた山本。「引き続きよろしくねー」と続けた。西野が生まれたばかりの第2子の抱く写真や4人の家族写真を公開。「山本ファミリーが増えたのよ」とうれしそうにつづった。西野は同日、インスタグラムやYouTubeチャ