「巨人−広島」（１３日、セーレン・ドリームスタジアム）広島の先発・玉村昇悟投手が６回５安打１失点で降板した。故郷・福井で力投を見せた。プロ入り後、地元で初登板となった左腕は序盤から安定した投球を披露。四回は味方野手の“お見合い”から平凡な飛球が二塁打になる不運に見舞われながらもピンチをしのいで、相手先発・則本との投手戦を展開した。五回先頭・キャベッジに左中間への先制ソロを被弾。それでも、その