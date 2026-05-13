ハンタウイルスの集団感染が疑われるクルーズ船をめぐり、イタリア保健省は13日、経過観察を続けていた4人に対するPCR検査の結果が全員陰性だったと発表しました。陰性が判明したのはイギリス人男性とその同行者、イタリア出身の25歳の男性、そして肺炎で入院していたアルゼンチン出身の女性観光客です。そのうち、イギリス人男性とイタリア人男性の2人は、「MVホンディウス号」から下船し航空機に乗ろうとして体調が悪化、その後