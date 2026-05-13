事故から1週間。バスと運転手の手配をめぐり、高校とバス会社の主張の食い違いは平行線をたどっています。そのような中、事故前後の生徒たちの緊迫した様子や事故を起こした容疑者の危険な運転が徐々に明らかになってきました。ゴールデンウィーク終盤をおそった痛ましい事故。6日、福島県の磐越自動車道で北越高校・男子ソフトテニス部の部員20人を乗せたマイクロバスがガードレールなどに衝突する事故が