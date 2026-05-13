大切なペットを亡くした苦しみは、言葉にできないほど深い。そんな傷を少しでも癒そうと、姿勢を動かせる愛犬のぬいぐるみを制作するのは、愛犬オーダー さやかさん（sayahana1216）だ。さやかというのは、亡き愛犬の名前。この子の名前がいつまでも呼ばれ続けてほしいと思い、活動名にしました」【写真】自作した愛犬のぬいぐるみは温かみを感じます「今までありがとうが言えなかった」 15歳で母が逝去愛犬オーダー さやかさんは