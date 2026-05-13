J1「百年構想リーグ」は最終盤を迎えています。少しでも上の順位を。現在、7位のファジアーノ岡山は公開練習を行いました。 【写真を見る】「百年構想リーグ」最終盤7位のファジアーノ岡山が公開練習残り2試合 少しでも上に【岡山】 初夏の陽気の中、選手たちはゴール前の崩しを意識したメニューやミニゲームなど、約1時間半汗を流しました。 前節、ファジアーノはJ1で一