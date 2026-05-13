懐かしい映像とともにさまざまな年の「きょうの出来事」を振り返る「ニュースアーカイブス」です。それでは、いくつか過去の5月13日のニュースを見ていきましょう。 【写真をみる】2001年「サンポート高松」オープン時の賑わい 「国際化、広域化に対応するために」の声を受け まずは、34年前のきょう。岡山県庁の庁銘板（ちょうめいばん）の除幕式のニュースです。設置された庁銘板はた