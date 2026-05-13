生後2か月の乳児の腕の骨を折った疑いで、父親が逮捕されました。 【写真を見る】【速報】生後2か月の乳児の腕の骨を折った疑い父親（29）を逮捕【香川】 傷害の容疑で逮捕されたのは、香川県丸亀市の会社員の男（29）です。 乳児は腕を骨折全治3か月のけが 警察によりますと、男は4月19日午後3時50分ごろ、高松市内の駐車場に停めていた車の中で、生後2か月の娘の右腕を左手でつかんで背中に向けて、複数回押し曲げる暴行