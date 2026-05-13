孫が生まれると、孫がどのような教育を受けるのか気になるところでしょう。特に自分が子どもの教育に力を入れてきたのであれば、なおさらかもしれませんね。ママスタコミュニティに、こんな相談が寄せられました。『私には娘が2人います。下の娘が結婚し、現在7歳の孫娘がいます。私は昔から、娘たちの習い事は頑張って送迎をしていました。「バレエを習いたい」と言われれば、送迎も練習も付き合いました。しかし今、娘は孫娘が「