きょう昼ごろ中山町でワンボックスカーが交通標識に衝突する事故があり、運転していた６０代の男性が死亡しました。 【画像】事故現場 男性は病死だったということです。 警察によりますときょう午前１１時半ごろ、中山町小塩の国道４５８号でワンボックスカーが道路わきの交通標識に衝突したということです。 この事故でワンボックスカーを運転していた６０代の男性が意識不明となり病院に搬送されましたが