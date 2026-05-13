先行きは見通せない状況です。ＪＲ北海道が黄色線区の存続策を示したことについて、ＪＲと沿線自治体との話し合いが相次いで延期されるなど、協議入りが難航しています。（道の担当者）「上下分離方式ありきの議論を進めることは課題が多い。抜本的な改善方策に向けた協議の開始には至っていない」５月１３日に開かれた道議会の特別委員会。道は黄色線区の存続策について、ＪＲとの協議が始められていないことを明らかにしました。