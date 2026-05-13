2024年にツアーを退き、昨年10月に出産。国内ツアー通算16勝で2007年賞金女王の上田桃子は今も変わらぬ忙しい。子育て中心の生活のなか、パーリーゲイツの特別プロジェクトに加わるなど新しい挑戦も行っている。近況を語った。【取材・文／小川淳子（清流舎）】【写真】上田桃子プロデュースの第2弾はマーガレットモチーフ■自分中心から子ども中心になっても「チャレンジです」 JLPGAツアー開幕から2カ月が過ぎた。上田桃子