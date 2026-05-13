新潟県柏崎市に本社を置く植木組は13日、2026年3月期（2025年4月1日～2026年3月31日）の連結決算を発表しました。売上高・営業利益ともに期初計画を大きく上回る増収増益となりました。 売上高は632億9000万円（前期比24.8%増）、営業利益は37億2100万円（同30.4%増）となりました。経常利益は38億1400万円（同29.3%増）、親会社株主に帰属する当期純利益は24億700万円（同24.4%増）です。 好業績の主な要因として、同社