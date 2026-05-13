全国に誇りたい新潟のグルメ。今回は新潟市の古町で長年愛されるパスタ店を取材しました。看板メニューは店主が厳選した食材のみを使った“かにみそパスタ”です。 新潟市中央区古町9番町の裏通りにある『You＆I』。 店の看板メニューは“かにみそパスタ”。店主の中川さんが40年以上前に考案したものです。 【You＆Iケン・ヘンリー・中川 店主】 「日本人にも親しみがある感じで、かにみそを使ったパスタ