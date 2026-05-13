フィギュアスケートの坂本花織選手が13日、現役引退会見に出席しました。会見の最後に司会者から「いつもの例のあれを」とうながすと、坂本選手はスマートフォンを手にします。坂本選手とスマートフォンと言えば、ミラノ・コルティナ五輪エキシビジョンでもメダリストがそろった中でカメラを構えた坂本選手がセルフィーを行っていました。今回は大勢の報道陣と中野園子コーチとグレアム充子コーチと共に自撮り。坂本選手は「笑って