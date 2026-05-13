ボートレース平和島の「BOATBoyカップ」は予選2日間を終え、14日に予選最終日を迎える。安定した航跡を刻んでいる一人が、得点率9・67で2位につける丸岡正典（46＝大阪）だ。初日1、2着と好発進を決めた丸岡。3日目は3号艇で4Rに登場した。センターからスタートは岡村慶太と並ぶコンマ11の2番手。内の小沢学、表健太の動きを冷静に見て1マークは差しを選択。スムーズにバックで首位へ躍り出た。「足は悪いところがなくて、乗