お笑いコンビ「爆笑問題」太田光（61）が、12日深夜放送の中京テレビ「太田上田」（火曜深夜0・59）に出演し、脚本執筆の意外な裏話を語った。この日は劇団ひとりをゲストに迎えた。お互い、お笑い以外にも小説や脚本にも取り組んでいるという共通点もある。トークが盛り上がる中、太田が「この間ね、クドカンと話してたんだよ」と切り出した。脚本家・宮藤官九郎氏といえば、NHK連続テレビ小説「あまちゃん」などで知られる