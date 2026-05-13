【その他の画像・動画等を元記事で観る】2025年11月にシリーズ15周年を迎えた「ダンガンロンパ」。その記念すべき節目に1日限りの豪華オーケストラコンサートの開催が決定した。絶望と希望が交差する物語を彩る珠玉の楽曲の数々をフルオーケストラによる豪華編成で再解釈・再構築。「ダンガンロンパ」の物語、多くのキャラクターたちの魅力を音楽を通じて呼び覚ます、特別なコンサート体験をお届けする。イベントロゴには「指し棒