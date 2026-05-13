メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県熊野市では、夏の花火大会に向けて花火づくりが最盛期を迎えています。 世界遺産に登録されている熊野市の七里御浜海岸では、毎年8月17日に1万発の花火大会が開かれます。 熊野市の「和田煙火店」では、尺玉と呼ばれる直径30cmの大きなものなど、2号玉から10号玉まで9種類の花火が作られています。 13日は、従業員3人が花火づくりの最終工程の作業を行いました。 火薬が敷き