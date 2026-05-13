メ～テレ（名古屋テレビ） 交通事故で高校2年の息子を亡くした女性が、三重県伊勢市で講演を行いました。 伊勢市立倉田山中学校で講演をしたのは、三重県菰野町の栗木清美さん(57)です。 栗木さんの次男の啓介さん(当時16歳)は2014年9月、自転車で通学途中に横断歩道で車にはねられ、頭を強く打ち死亡しました。ヘルメットをしていませんでした。 「一番思っていることは、中学校でヘルメットを着用していたの