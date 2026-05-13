岐阜市にある岐阜朝鮮初中級学校を運営する学校法人が、教材費などの補助金を岐阜市・羽島市・大垣市の3市に多重申請したとして、羽島市が返還請求をしました。 これらは、羽島市の佐藤健市議が行った情報公開請求で判明しました。 岐阜朝鮮初中級学校を運営する岐阜朝鮮学園は、2023年度に教材購入費として21万7434円、放送機器の修繕費用として12万3200円を3市に決算報告していました。 その後、岐阜市から27万