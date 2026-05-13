鹿児島市のコンビニエンスストアで、弁当とペットボトルのお茶を盗んだ疑いで23歳の無職の男が、きょう13日、逮捕されました。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、鹿児島市真砂本町に住む無職の男(23)です。 鹿児島中央警察署によりますと、男は先月26日正午ごろ、鹿児島市内のコンビニエンスストアで、店内に陳列されていた弁当1つとペットボトルのお茶1本、あわせておよそ660円分を盗んだ疑いが持たれています。 男は弁当とペッ