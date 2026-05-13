鹿児島県内の週間天気です。梅雨入りの奄美も含め連日の晴れ、25度以上の夏日が続いています。鹿児島市できょう13日、熱中症対策などについて話し合う会議がありました。 13日もよく晴れた県内。熱中症について、街の人は… （大学4年生）「去年、フェスに行ったときに熱中症っぽくなった」 （大学4年生）「絶対に日傘さそうと思っている」 （大学4年生）「こまめに水分をとる」 医療関係者や企業の代表などが集まった13