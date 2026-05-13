本格的な雨のシーズンを前に、鹿児島市消防局が、土砂災害の危険性が高い国道10号沿いで訓練しました。 訓練が行われたのは、鹿児島市吉野町磯地区から姶良市平松地区の間の国道10号沿いです。 急傾斜が続くこの地域は、大雨による土砂災害の危険性が高く、1993年の8・6豪雨災害では複数の場所で土砂崩れが発生し、20人が亡くなりました。 13日は鹿児島市消防局の職員らが、対象の39世帯の避難誘導の手順を確認したほ