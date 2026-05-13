【モデルプレス＝2026/05/13】俳優の高橋文哉が主演を務める実写映画『ブルーロック』（8月7日公開）より第3弾キャストが解禁。あわせて、総勢20人のキャストが集結した新ビジュアルも公開された。【写真】高橋文哉主演「ブルーロック」総勢20人が集結した新ビジュアル◆富本惣昭ら、第3弾キャスト解禁5月8日からの5日間、SNS上で連日解禁された新キャラクターたちが、今回も話題となった。冷静な分析力が武器の頭脳派、チームYの