メ～テレ（名古屋テレビ） 東海地方を地盤とする2つの銀行グループが13日、経営統合に向けた基本合意を結んだと発表しました。統合の狙いと、暮らしへの影響は。 名古屋市内で13日午後4時半から始まった会見。 「経営統合の目的は、相乗効果を発揮することにより、愛知県と三重県、その近接地域でプレゼンスをこれまで以上に高め、地域経済・社会の持続的発展に貢献するとともに企業価値の向上を目指すとい