アーティストの「こっちのけんと」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「G-SHOCK presents THE MOMENT」（毎週金曜17:00〜17:25）。さまざまなゲストをお迎えし、生まれてからこれまでの時間のなかで、人の心に刻まれている「人生が変わった瞬間」＝“MOMENT（モーメント）”を探ります。4月17日（金）と24日（金）の放送では、Z世代を代表するアーティストでシンガーソングライターのMON7A（もんた）さんがゲストに登