報知杯弥生賞ディープインパクト記念を制し、前走の皐月賞で１１着だったバステール（牡３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）は、予定している日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）で、引き続き川田将雅騎手＝栗東・フリー＝とコンビを組む。シルクホースクラブが５月１３日、ホームページで発表した。同馬は昨年１２月の未勝利を勝ったあと、川田騎手とのコンビで報知杯弥生賞を勝利