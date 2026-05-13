ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、お金と暮らしに関するお役立ちコラム。今回は、意外と見落としがちな「自治体の補助金・支援金」を賢く見つけるためのリサーチ術について、ポイントを押さえて見ていきましょう。※写真はイメージです新年度が始まり、気づけば街の景色もすっかり初夏色。巷では物価高の話題などが飛び交うなかで、ふと「これからの家計、どうしようかな」と、将来のお金について考