皐月賞５着のフォルテアンジェロ（牡３歳、美浦・上原佑紀厩舎、父フィエールマン）は、予定している日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）で、引き続き荻野極騎手＝栗東・フリー＝とコンビを組む。シルクホースクラブが５月１３日、ホームページで発表した。昨年のホープフルＳ２着の同馬は、今年の始動戦だった前走の皐月賞で荻野極騎手と初コンビを組んでいた。