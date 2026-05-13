◆東都大学野球２部春季リーグ戦第４週第２日▽駒大３―２日大（１３日・ＵＤトラックス上尾）前日まで６勝３敗、勝ち点３で２位につける駒大が日大に雪辱。１勝１敗のタイに持ち込んだ。この日、日大に連敗し、７戦全勝で勝ち点３の首位・専大が４つ目の勝ち点を挙げれば専大の優勝が決まるところだったが、逆転Ｖに望みをつないだ。なお、専大―拓大は降雨のためノーゲームとなった。駒大は１―２で迎えた４回２死満塁から１