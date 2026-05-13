◆大相撲▽夏場所４日目（１３日、両国国技館）西前頭筆頭・隆の勝（湊川）は新関脇・熱海富士（伊勢ケ浜）を押し出し、２勝目を挙げて星を五分に戻した。立ち合いで相手の圧力に後退したが、すぐに正面に置いて突っ張りの連打。突き起こしてからいなし、すかさず後ろについて押し出した。熱海富士は身長１８７センチ、幕内最重量１９７キロと恵まれた体格を誇る。自身より２４キロも重い相手を突き起こす秘訣（ひけつ）につ