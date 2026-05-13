日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）を予定しているパントルナイーフ（牡３歳、美浦・木村哲也厩舎、父キズナ）は、引き続きクリストフ・ルメール騎手＝栗東・フリー＝とのコンビで臨むことが５月１３日、分かった。キャロットクラブが発表した。デビューから全４戦でルメール騎手とコンビを組み、昨年の東京スポーツ杯２歳ＳでＶ。報知杯弥生賞ディープインパクト記念はフレグモーネのため回避