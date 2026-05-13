ドル買い優勢、中東リスクや米欧インフレ差異に英政治不透明感などで＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、ドル買いが優勢。米国とイランとの合意についての交渉が暗礁に乗り上げており、NY原油先物が再び買われている。一時低下していた米10年債利回りは足元で下げ止まっている。ドル円は157円台後半から158円をうかがう動き。介入危険水域に入っているが、いまのところ急激な円買いフローは入っていない。ただ158.00付