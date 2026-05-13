◆大相撲▽夏場所４日目（１３日、両国国技館）大関・霧島（音羽山）が初日から４連勝。幕内・一山本との立ち合いで後退。それでも体を入れ替えて２度はたいてはたき込んだ。「少し危なかった。立ち合いの当たりがうまくいかなかった。相手は大きいけど丸めて小さく当たってくる」と過去３戦全勝だったが難敵だった。八角理事長（元横綱・北勝海）は「いいんじゃないか。余裕がある」と評価した。霧島は横綱不在で注目が集ま