◆大相撲▽夏場所４日目（１３日、両国国技館）新入幕の若ノ勝（湊川）が２連勝で１敗を守った。元大関の御嶽海（出羽海）を突いていなし、最後は背後を取って送り出した。「腰が重くて体の使い方がうまい。押し込まれても冷静に動けた」とうなずいた。御嶽海の取組は小学生の時から見ていた。師匠の湊川親方（元大関・貴景勝）との取組も見ており「戦える位置まできてうれしい」と喜んだ。新入幕力士は場所中に体重が減る一