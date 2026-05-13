◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（１３日・福井）巨人・則本昂大投手（３５）が今季５度目の先発で、移籍後７回無失点と好投。９９球を投げ切って、移籍後初勝利の権利を持って降板した。４月２日の中日戦（バンテリンドーム）に並び、移籍後最長タイの７回を投げた。チームにとって２年ぶりの福井開催。序盤から何度も雄たけびをあげ、気迫全開でカープ打線に立ち向かった。大城とのバッテリーでチェンジアップ、カットボー