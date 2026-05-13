◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―中日（１３日・横浜）ＤｅＮＡのドラフト２位右腕・島田舜也投手（２３）＝東洋大＝が１３日、中日戦（横浜）で本拠地初登板初先発。６回６８球を投げて５安打無失点９奪三振と好投し、プロ初勝利の権利を得て降板した。５点リードの５回には、１イニングで３者連続３球三振の「イマキュレートイニング」を達成。４番・細川を１２２キロのカーブで空振り三振。続くボスラーを１３２キロフォー