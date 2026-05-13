女性アイドルグループ「＝ＬＯＶＥ」のメンバー・山本杏奈のヘアスタイルが話題を呼んでいる。山本は１３日までにインスタグラムを更新。「私は…ふたりはプリキュア世代」とつづり、頭のてっぺんに大きなリボンをのせ、高めで左右に分けるツインテールを披露した。この投稿には「このあんちゃん可愛すぎない？」「えーーーー！天才か！！！！！！！！可愛い」「プリキュア天才すぎ色んな髪形見れて嬉（うれ）しすぎる」「