ふんわりジューシーの秘密は「パンの耳」 「サンドイッチ作りでパンの耳だけ残ってしまう…」「パン粉がなかった！」なんてときにも使える裏ワザがこちら。ハンバーグを作るときにはわざわざパンの耳を用意したくなっちゃうくらい、ふっくらでジューシーなハンバーグが作れますよ。 家族にも好評と喜びの声がたくさん！ つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）にも、「ふわふわでおいしい！」「パンの耳が入っているなんで