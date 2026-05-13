◆パ・リーグソフトバンク―西武（１３日・みずほペイペイ）ソフトバンク・藤原大翔がデビュー戦で「千賀２世」の呼び声にふさわしいインパクトを残した。プロ初登板初勝利は逃したが、ストレートのＭＡＸは１５６キロを計測。４回を２安打２失点でベンチに戻ると、小久保監督と笑顔でグータッチを交わした。飯塚高（福岡）出身の２０歳は、８日に育成から支配下登録された。向かったのは、京築ボーイズ時代の中学３年夏に練