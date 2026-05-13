お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱（58）が13日、自身のXを更新。妻で、元AKB48でタレントの西野未姫（27）が第2子男児を出産したことを報告した。【写真】幸せいっぱいの家族写真！58歳・山本圭壱、第2子男児誕生を報告山本は「第二子誕生よーーー！みなさん引き続きよろしくねー。山本ファミリーが増えたのよ」と写真を添えて喜びを記した。西野と山本は2022年11月に結婚を発表し、24年10月ににこりちゃんが誕生。今年1