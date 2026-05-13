◇大相撲夏場所4日目（2026年5月13日両国国技館）琴桜のエンジンがようやくかかり始めたようだ。前日の隆の勝戦に続いて、大関らしい力強い相撲で館内のファンを沸かせた。相手の義ノ富士は、新入幕の昨年名古屋場所からこの1年で金星三つを挙げている“上位キラー”だ。しかし、琴桜は過去3戦全勝と相性が良い。この日も勢いのある新鋭の挑戦を一蹴した。相手が突き起こしにきたところを、右脇を締めておっつけながら前