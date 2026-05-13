12日の参議院外交防衛委員会で自民党の山田太郎議員が日本のコンテンツの海外での海賊版被害の問題を取り上げた。【映像】山田議員「既に10兆円超える被害だ」と訴え山田議員はまず、高市内閣の新たなクールジャパン戦略で2033年までに海外展開売上20兆円の高い政府目標が掲げられていることをあげ、「コンテンツ産業は、単に正規版流通を促進するということだけでは、この目標は達成しないのではないかと考えています。現在、