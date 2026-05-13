日産自動車のイバン・エスピノーサ社長は13日の記者会見で、神奈川県横須賀市の追浜工場での車両生産終了に伴う日産自動車九州への生産移管について「できるだけ多くの追浜の従業員が福岡に転籍することを期待している」と述べた。