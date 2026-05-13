日本サッカー協会（JFA）の宮本恒靖会長（49）が12日放送の日本テレビの報道番組「newszero」（月〜木曜後11・00、金曜後11・59）にVTR出演。15日に行われるW杯北中米大会（6月11日開幕）の日本代表メンバー発表を控え、代表選考の舞台裏を明かした。番組内ではメインキャスターを務めるフリーアナウンサー藤井貴彦による宮本会長へのインタビューを放送。15日に迫った代表発表について聞かれ、宮本会長は「基本的には監督の