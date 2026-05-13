13日の参議院決算委員会で国民民主党の山田吉彦議員が離島の固定資産税の問題を取り上げた。【映像】山田議員「各自治体に任せるというのは荷が重い」山田議員はまず、「離島の土地が外国人に買われていることに関して、多くの方から不安の声が寄せられております」と述べた。そして「この離島の固定資産税特に外国人からの徴収はいかに進めているのか」と質問した。これに林芳正総務大臣は「固定資産税ですが、地方税法第2