世の中の“妙にひっかかること”を論じて、偉大な哲学者ニーチェのように“それっぽい言葉”を残す番組『永野＆くるまのひっかかりニーチェ』。5月12日（火）に放送された同番組に、ゲストとして西野亮廣（キングコング）が出演した。「芸人はなぜキングコング西野に生き延び方を聞いてこないのか」という西野の疑問を、くるま（令和ロマン）が分析。くるまが考える“西野が芸人から憧れられない理由”とは？【映像】キンコン西野